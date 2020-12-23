NASA’nın bir günde 27 maymunun yaşamına son verdiği ortaya çıktı

The Guardian’ın ortaya çıkardığı tüyler ürperten belgelere göre geçen sene NASA’nın, araştırmalarında kullanmak için tuttuğu 27 maymunun tamamının hayatına, aynı gün son verdiği ortaya çıktı. Hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok daha geniş bir kitlede şok etkisi yaratan olayda yaşamına son verilen maymunların yaşlarının ilerlediği, 21’inin ise Parkinson hastalığına sahip olduğu bilgisi habere konu olan belgede yer aldı.

NASA’nın araştırmalarında kullanamayacağı bu 27 maymun, 2 Şubat 2019’da NASA’nın Silikon Vadisi’ndeki Ames adlı tesisinde, özel olarak belirlenen bir zehirli ilaç yardımıyla uyuttu. Hayvan hakları savunucuları, kınama mesajlarında maymunların bakım merkezlerine gönderilmemesine yoğun bir tepki gösterdi.

‘SORUMLULAR UTANÇ DUYMALILAR’

New Mexico Üniversitesi’nde, hayvanlarla yapılan bilimsel araştırmaların etik yönleri üzerine çalışan Prof. Dr. John Gluck, “Bu maymunlar, laboratuvar yaşamının doğasında var olan etolojik yoksunluklardan ve hayal kırıklıklarından muzdariplerdi. Belli ki barınakta yaşamak için bir şansa layık görülmediler. Denememişler bile. Basit bir terbiye ibaresi göstermek yerine kurtulmayı seçmişler. Sorumlular utanç duymalılar” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi’nden Kathleen Rice ise NASA yöneticisi Jim Bridenstine’dan bu kararın nedenlerini açıklamasını istedi. Rica, ABD hükümetini, araştırmalarda kullanılan hayvanların vakti geldiğinde “insani koşullarla görevlerine son verilmesi” üzerine çalışmalar yapmaya davet etti.

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23/12/2020 16:37