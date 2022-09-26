NASA'nın dünyayı kurtarma provası bugün başlıyor

NASA, Dünya ile bir asteroidin olası çarpışma senaryosuna karşı, ilk kez bir savunma testi yapılacak. DART isimli görev kapsamında, uzay aracının milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide çarpması planlanıyor.

Dünya`ya hızla yaklaşan bir asteroid, dinazorlarla aynı kaderi paylamamıza mı neden olacak, yoksa insanlar teknolojinin de yardımıyla hayatta kalabilir mi?

NASA, bu soruya cevap bulmak için bu gece yarısı DART (Çift Asteroid Yönlendirme Testi) görevini test edecek.

Güneş Sistemimizdeki önemli bir cismin hareketini kasıtlı ve ölçülebilir şekilde değiştirmeye çalışacak. Başka bir deyişle, bir asteroide çarpacak.

DART, 24 Kasım 2021`de fırlatıldı. Hedefi, Dünya`dan 11 milyon kilometre uzaklıkta, birbirinin etrafındaki yörüngede dönen bir çift asteroit.

Çiftteki daha büyük asteroidin adı Didymos ve çapı 780 metre. Sadece 160 metre genişliğindeki daha küçük asteroidin adı ise Dimorphos.

İkisi birbirinin yörüngesinden 1,18 kilometre uzaklıkta ve bir yörünge 12 saate yakın sürüyor.

Çarpışma, kamera ve teleskoplar tarafından izlenecek. Astreoitin yörünge değişimini gözlemlemek ise haftalar sürebilir.

Çapı 25 metre kadar küçük bir asteroid, nüfuslu bir alan üzerinde atmosfere çarparsa hava patlamasından yaralanmalara neden olabilir.

Güneş Sistemimizde buna benzer 5 milyon nesne olduğu ve bunların yaklaşık yüzde 0,4`ünü keşfettiğimiz tahmin ediliyor.

Böyle bir vuruşun her 100 yılda bir meydana geldiği tahmin ediliyor. Oldukça sık olmakla birlikte, genel risk ve etki riski nispeten düşük.

Ancak Güneş Sistemi`nde her 20 bin yılda bir Dünya`ya çarpan, yüzde 39`u Dimorphos büyüklüğünde 25 bin nesne olduğu tahmin ediliyor.

Böyle bir nesne, nüfuslu bir alana çarparsa toplu kayıplara neden olabilir.

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26/09/2022 09:19