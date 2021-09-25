NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) InSight uzay aracının Mars'ta 25 Ağustos'ta 4,2 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydettiğini duyurdu.

ÖNCEKİ DEPREMDEN BEŞ KAT DAHA GÜÇLÜ

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi. InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekorun 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.

Diğer taraftan, InSight Kasım 2018'de Kızıl Gezegen’in jeolojik yapısını araştırma göreviyle Mars ekvatorunun yakınına indi. Güneş enerjisiyle çalışan arazi aracındaki başlıca araştırma ekipmanı, oyuk açan bir ısı sondası ve aşırı duyarlı bir sismograflara sahip.

Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydederek ve tanımlayarak son derece yararlı olduğunu kanıtladığını söyledi.

MARS'IN İÇ YAPISININ ANLAŞILMASINI SAĞLADI

InSight ekibi, son sarsıntıların analizi sayesinde Mars çekirdeğinin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı. Uzay aracının bulguları, Mars'ın beklenmedik şekilde büyük bir çekirdeğe ve ince bir kabuğa sahip olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, NASA yetkilileri, 18 Eylül’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin arazi aracının şimdiye kadar tespit ettiği en büyük sarsıntı olduğunu söyledi.

Deprem, şimdiye kadar gözlemlenen tüm güçlü depremlerin neredeyse tamamını oluşturan, lavların sadece birkaç milyon yıl önce akmış olabileceği Cerberus Fossae bölgesinden bin 600 kilometre uzaklıkta meydana geldi

Öte yandan, 25 Ağustos'ta meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü henüz bilinmiyor.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2021 11:17