NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA InSight arazi aracı, şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli Mars depremlerinden üçünü tespit etti.

ads ads ads ads
25/09/2021

ads
ads
ads
NASA'nın InSight aracı Mars'ta meydana gelen en şiddetli depremi kaydetti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) InSight uzay aracının Mars'ta  25 Ağustos'ta 4,2 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydettiğini duyurdu. 

ÖNCEKİ DEPREMDEN BEŞ KAT DAHA GÜÇLÜ

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi. InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekorun 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.

Diğer taraftan, InSight  Kasım 2018'de Kızıl Gezegen’in jeolojik yapısını araştırma göreviyle Mars ekvatorunun yakınına indi. Güneş enerjisiyle çalışan arazi aracındaki başlıca araştırma ekipmanı, oyuk açan bir ısı sondası ve aşırı duyarlı bir sismograflara sahip.

Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların  bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydederek ve tanımlayarak son derece yararlı olduğunu kanıtladığını söyledi.

MARS'IN İÇ YAPISININ ANLAŞILMASINI SAĞLADI

InSight ekibi, son sarsıntıların analizi sayesinde Mars çekirdeğinin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı. Uzay aracının bulguları, Mars'ın beklenmedik şekilde büyük bir çekirdeğe ve ince bir kabuğa sahip olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, NASA yetkilileri, 18 Eylül’de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin arazi aracının şimdiye kadar tespit ettiği en büyük sarsıntı olduğunu söyledi. 

Deprem, şimdiye kadar gözlemlenen tüm güçlü depremlerin neredeyse tamamını oluşturan, lavların sadece birkaç milyon yıl önce akmış olabileceği  Cerberus Fossae bölgesinden bin 600 kilometre uzaklıkta meydana geldi

Öte yandan, 25 Ağustos'ta meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü henüz bilinmiyor.

25/09/2021 11:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, UZAY, DEPREM, MARS, NASA
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.