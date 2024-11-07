NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in muhteşem görüntüsünü paylaştı
NASA'nın Juno uzay aracı, 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine girdiğinden bu yana, gezegenin ve uydularının ilk görüntülerini dünyaya sunmuştu. Ancak, son gönderilen görüntüler, önceki fotoğraflarla kıyaslandığında gerçekten dikkat çekici.
07/11/2024
Juno, 23 Ekim'de gezegenin en yakın noktasına ulaştığında elde edilen veriler, Jüpiter'in yüzeyindeki rengarenk lekeleri sergiliyor.
NASA'nın JunoCam sayfasında, ham görüntü verilerine erişim sağlanırken, katılımcılar bu görüntüleri işleyerek farklı atmosferik özellikleri vurgulayabiliyor. Ayrıca, renk iyileştirmeleri yaparak, kolajlar oluşturarak ve gelişmiş renk yenileme teknikleriyle fotoğrafları daha da çarpıcı hale getirebiliyorlar.
Katılımcılar tarafından paylaşılan bu son işlenmiş görüntüler, Jüpiter'in büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor. Juno'nun bir sonraki perijove noktası ise 25 Kasım'da gerçekleşecek.07/11/2024 09:09