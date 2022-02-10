NASA'nın Mars aracının tekerlekleri delik deşik oldu

Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor. Uzay ajansının Kızıl Gezegen'deki bir diğer aracı da "ölüm döşeğinde".

27 Ocak'ta çekilen görüntüler, Curiosity'nin 6 tekerleğinin aldığı darbeleri ortaya koyuyor. Alüminyum tekerleklerin kötü durumda olduğu ve yer yer çatlakların meydana geldiği görülüyor.

Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ne inen uzay aracı 2014'ten bu yana kraterin merkezindeki 5 kilometrelik Mount Sharp'a (Sarp Dağ) tırmanıyor.

Uzmanlar, kil mineralleriyle dolu tortul kayaçları inceleyerek bölgenin bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığı sorusunu çözmeye çalışıyor.

Uzay aracı bugüne kadar genellikle engebeli ve kayalık arazide toplamda yaklaşık 27 kilometre seyahat etti.

Görevin ilk zamanlarında tekerleklerde aşınma belirtileri tespit edilince bazı önlemler alındı. Örneğin uzay aracının rotası, mümkün olduğunca daha yumuşak arazilere göre çiziliyor.

NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı'nın (Jet Propulsion Laboratory) sözcüsü Andrew Good, bu tür önlemlerin işe yaradığını söyledi. Zira daha önce tekerlekler 500 metrede bir kontrol edilirken bu mesafe son zamanlarda 1 kilometreye yükseltildi.

Öte yandan tekerleklerdeki hasar korkutucu görünse de Curiosity insanlığa bir süre daha hizmet etmeyi sürdürecek. Good, Curiosity'nin görevin geri kalanını tamamlayacağını düşündüklerini söyledi. Sözcü ayrıca tekerleklerin "olduklarından hep daha kötü göründüğünü" vurguladı.

NASA Curiosity'yle elde ettiği deneyimden, Kızıl Gezegen'e Şubat 2021'de inen Perseverance'ın tasarımında yararlandı.

Bu uzay aracının tekerleklerinin çapı, Curiosity'kinden biraz daha fazla. Perseverance'ın ayrıca tekerleklerindeki dişli sayısı iki kat çok.

INSIGHT DA TOZLA KAPLI

NASA'nın Mars'taki bir diğer uzay aracı da sorunlarla boğuşuyor. Gezegendeki toz fırtınası sebebiyle InSight, güç tasarrufu yapmak için 7 Ocak'ta güvenli moda girmişti.

Yetkililer, güneş enerjisiyle çalışan uzay aracının 18 Ocak'ta güvenli moddan çıktığını ve 5 Şubat'ta normal şekilde çalışmayı sürdüreceğini bildirmişti.

Ancak güneş panelleri tozla kaplı InSight'ın yakında enerji krizine gireceği ve görevin yıl sonuna kadar sona ereceği düşünülüyor.

2018'de fırlatılan uzay aracı InSight, Mars derinliklerini incelemek ve sismik faaliyetlerden yola çıkarak volkanik aktiviteye dair izler bulmakla görevli. Uzay aracı bu amaçla yüzeyin altındaki en ufak titreşimleri bile algılayabilen, son derece gelişkin cihazlar taşıyor.

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10/02/2022 19:46