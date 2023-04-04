NASA'nın Perseverance gezgininden umutlandıran keşif

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Perseverance keşif aracı, Mars’taki Jezero Krateri'nden "Berea" adlı yeni kaya örnekleri topladı. Araştırmacılar karbonat bakımından zengin örneklerin, Kızıl Gezegen'deki yaşamın varlığına dair önemli ipuçlarına sahip olduğunu açıkladı.

NASA’nın Persevance adlı keşif aracı Kızıl Gezegen’de bir zamanlar hayat olup olmadığını kanıtlayabilecek örnekler topladı.

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Bilim insanları Mars örneklerini Dünya'daki güçlü laboratuvar ekipmanlarıyla inceleyerek eski mikrobik yaşamın izlerini aramak ve Mars'ın yüzeyini ve içini şekillendiren su döngüsünü daha iyi anlamak istiyor.

Araştırmacılar, "Berea" adı verilen bir kayadan alınan son örneğin, eski bir nehir tarafından Jezero Krateri’ne taşınan tortul tabakalarından oluştuğunu söyledi.

Bu durum ise, bu maddelerin Jezero Krateri'nin sınırlarının çok ötesindeki bir bölgeden gelmiş olabileceği anlamına geliyor ve bilim insanları son örnekleri bu nedenle çok değerli buluyor.

"KARBONAT AÇISINDAN ZENGİN"

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda Perseverance proje bilimci yardımcısı olan Katie Stack Morgan, "İkinci neden ise kayanın karbonat açısından zengin olması. Dünya'daki karbonat kayaları fosilleşmiş yaşam formlarını korumada iyi olabilir. Jezero Krateri'nin bu bölümünde biyo-imzalar mevcutsa, sırlarını çok iyi saklayabilecek olan bunun gibi bir kaya olabilir." diye konuştu.

Diğer taraftan Jezero Krateri sıvı suyla kaplıyken Mars'ın ikliminin nasıl olduğu hala bilinmezliğini koruyor. Karbonatlar sıvı sudaki kimyasal etkileşimler nedeniyle oluştuklarından, bilim insanlarına gezegenin iklimindeki değişikliklerin uzun vadeli bir kaydını sağlayabilirler. Bilim ekibi Berea örneğindeki karbonatı inceleyerek Mars’ın iklimine dair tahminlerde bulunabilir.

Perseverance'ın proje bilimcisi Ken Farley, "Perseverance'ın hareket kabiliyeti, ilk sefer sırasında nispeten düz krater tabanından magmatik örnekler toplamamıza ve daha sonra kraterin deltasının tabanına gitmemize izin verdi; burada kurumuş bir göl yatağında biriken ince taneli tortul kayaçlar bulduk."

"Şimdi ise bir nehirde çökelmiş iri taneli tortul kayaçlar bulduğumuz jeolojik bir konumdan örnekleme yapıyoruz. Gözlemleyebileceğimiz ve toplayabileceğimiz örneklerin çeşitliliği sayesinde,milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'nde neler olduğunu daha iyi anlayabileceğimizden eminiz." dedi.

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04/04/2023 11:17