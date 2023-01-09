NASA'nın radyasyon uydusu Dünya'ya düşecek

NASA'nın 1984'te uzaya fırlattığı radyasyon uydusu ERBS'nin bugün Dünya atmosferine girmesi bekleniyor. 2005'te görevini tamamlayan ve uzay çöpü haline gelen uydunun büyük kısmının atmosferde yanacağı, bazı parçalarının ise Dünya'ya düşebileceği belirtiliyor.

ads ads ads ads
09/01/2023

ads
NASA'nın radyasyon uydusu Dünya'ya düşecek

 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 38 yıl önce radyasyon uydusu ERBS'yi uzaya fırlattı.

Atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yapan uydu, 2005'te görevini tamamladı ve uzay çöpü haline geldi.

Yıllardır dünyanın etrafında dönen 2 bin 500 kiloluk uydunun Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.


ERBS'nin büyük bir kısmı bu giriş sırasında yanarak kül olacak.

Uydunun kimi parçalarının Dünya'ya düşebileceği ancak zarar verme riskinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

 

 

09/01/2023 09:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: NASA, radyasyon uydusu Dünya
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.