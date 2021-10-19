NASA'nın uzay aracında Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 yıl sürecek olan Jüpiter görevini başlattı. NASA'nın Jüpiter gezegenine yolladığı uzay aracı Lucy’e aralarında Orhan Pamuk’un da olduğu önemli yazarlar, bilim insanları ve düşünürlerden alıntılar içeren bir plaka yerleştirdi. Plakada bir de Türk atasözü yer aldı.

ads ads ads ads
19/10/2021

ads
ads
ads
NASA'nın uzay aracında Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü

NASA'nın Jüpiter'e gönderdiği uzay aracı Lucy'ye insanlığa ve yaşama dair anlamlı mesajlar içeren plakalar yerleştirildi. Alıntılarda Orhan Pamuk'un bir kitabından alıntı ve bir Türk atasözü yer aldı.

Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından yapılan alıntı şöyle: “Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyvalar, kağıt ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç.”

Plakada, "Ağaca balta vurmuşlar ‘sapı bendendir’ demiş” şeklindeki Türk atasözünün İngilizce çevirisine de yer verildi.

19/10/2021 15:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: NASA, uzay aracı, Türk atasözü
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.