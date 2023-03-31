NASA'nın Venüs görevi ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, ABD Başkanı Joe Biden'ın bütçe kesintisi nedeniyle 2028'den 2031'e erteledi.

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31/03/2023

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NASA'nın Venüs görevi ertelendi

ABD'de düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda, NASA'nın "Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri" (VERITAS) adı verilen misyonun baş araştırmacısı Sue Smrekar, görevin finansmanının neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.

Smrekar, görevin ertelenmesinin normal olmadığını, NASA'nın başka görevlerine destek sağlaması için kendi ekiplerinin dağıtılacağını belirterek NASA'nın bu kararından önce VERITAS görevinin programa ve bütçeye uygun ilerlediğini savundu.

NASA Sözcüsü Karen Fox ise NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) yaşanan gecikmeler, lojistik sorunlar ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle VERITAS görevinin bütçesinin azaltıldığını kaydetti.

MALİ DESTEK NE ZAMAN SAĞLANACAK?

Fox, "VERITAS'ın 2028'den en erken 2031 yılına kadar ertelenmesine karar verildiğini" belirterek JPL'nin 2024'teki değerlendirmeyi geçmesi halinde VERITAS görevine tekrar mali desteğin sağlanabileceğini söyledi.

Öte yandan görevin ertelenmesinin uzun vadede daha fazla paraya mal olacağı ve başarı oranının da düşeceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Kongre tarafından onaylanmayan 2024 bütçe talebinde, VERITAS görevi dahil NASA'nın bazı görevlerini finanse eden Gezegen Bilimi Bölümü'ne 3,38 milyar dolar teklif edildi.

1,5 MİLYON DOLAR AYRILACAK

Yeni bütçede, VERITAS görevine 1,5 milyon dolar ayrılacağı belirtiliyor.

Uydu, gezegenin jeolojik özelliklerini, sismik ve volkanik faaliyetleri inceleyecek.

NASA'nın Magellan uzay aracı, 20 Mart'ta Venüs'te en az bir aktif yanardağının olduğunu bulmuştu. Araştırmacılar, yanardağdan çıkan lavların gezegenin yüzeyini değiştirdiğini açıklamıştı.

31/03/2023 08:35
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TAGS: NASA, Venüs, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı
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