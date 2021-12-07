NASA'nın yeni astronot adayı Adanalı Deniz

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, yeni görevler için eğitim alacak 10 astronot adayını tanıttı. Adaylar arasında Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham da bulunuyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 bin başvuru arasından 10 kişiyi yeni uzay görevlerine hazırlık için seçti.

Astronot adaylarının, Ocak 2022 itibarıyla Johnson Uzay Merkezi'ndeki 2 yıllık eğitim programına başlayacağı açıklandı.

Adana doğumlu astronot adayı: Deniz Burnham

Astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da yer alıyor.

Paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska’da ikamet ediyordu.

Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

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07/12/2021 21:21