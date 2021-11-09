NASA'nın yeni iklim uydusu Dünya'yı ilk kez görüntüledi

NASA’nın 27 Eylül’de fırlattığı yeni nesil gözlem uydusu Landsat 9, Dünya’yı ilk kez görüntüledi.

İklim değişikliğinin yarattığı etkileri gözlemlemesi amacıyla Dünya’nın yüksek çözünürlüklü anlık görüntülerini yakalaması için tasarlanan Landsat 9 misyonunun ilk görüntülerini NASA ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) yayımladı.

Görüntülerde ABD, Nepal, Himalayalar ve Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesi yer alıyor.

NASA Yöneticisi Bill Nelson "Landsat 9'ın ilk görüntüleri, Dünya’nın uzaydan görülen manzaralarına ve kıyı şeritlerine dair kritik veriler sağlayacak" diye konuştu.

"Bu program, hayatı iyileştirmekle kalmayıp can da kurtaracak" diyen Nelson, sözlerini şöyle sürdürdü:

NASA, Amerika'daki ve dünyadaki karar alıcıların iklim krizinin yarattığı tahribatı daha iyi anlamaları, tarımsal uygulamaları yönetmeleri, değerli kaynakları korumaları ve doğal afetlere daha etkin yanıt vermeleri amacıyla Landsat verilerine erişimi güçlendirmek ve iyileştirmek için USGS’le çalışmaya devam edecek.

Landsat 9, adından da anlaşılacağı üzere NASA’nın 1972'den beri Dünya’yı yörüngeden inceleyen Landsat programının 9. uydusu. Ancak aslında yörüngeye ulaşabilen 8. uydu konumunda.

Zira Landsat 6, 1993’te fırlatma sırasındaki bir hata nedeniyle yörüngeye oturamamıştı.

Landsat 9, 2013'te fırlatılan Landsat 8’le birlikte çalışarak 8 günde bir gezegenin tamamını görüntüleyecek. Yeni uydu, aslında 1999'da fırlatılan Landsat 7'nin yerini alıyor. Ancak uydu üzerindeki bilimsel araçlar çok daha gelişkin.

NASA yetkilileri, Landsat 9 kameralarının belirli bir rengin 16 binden fazla tonunu ayırt edebildiğini ifade ediyor. Landsat 7 kameraları, renklerin sadece 256 tonunu ayırt edebiliyordu.

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09/11/2021 17:38