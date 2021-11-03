Nasıl başarılı bir çocuk yetiştirebiliriz?

Başarılı ve sosyal bir çocuk yetiştirmek için çocukların ilk yaşlarında edineceği tecrübelerin oldukça önemli olduğunu belirten Eğitimci Abdulkadir Özbek, anne ve babalara önerilerde bulundu.

Çocukların gelişiminde ilk yıllarda edinilen deneyimler beyin mimarisinin temelini oluşturuyor. Bu deneyimi onlara sağlarken dikkatli olmak zorundayız. Çocuğunuzun eğitiminde erken yaşta geliştirdiği sosyal duygusal becerilerin, ileriki yıllarda akademik başarısı, kuracağı ilişkiler hatta profesyonel hayatı üzerinde bile güçlü etkisi inkar edilemez. Duygusal ve sosyal gelişimi sağlıklı olan bir çocuk ileride mutlu ve toplum içinde uyumlu bir birey olacaktır.

Stresli ortamlar herkesi etkiler

Bebekler ve küçük çocuklar dahi, ailesi veya bakım ortamında bulunan kişilerin önemli streslerinden olumsuz şekilde etkilenirler. Elbette, stressiz bir dönem ya da çevrenin oluşturulması çok zordur fakat bunun uzun süreli olması sorun yaratan faktördür. Olumsuz fetal ve erken çocukluk deneyimleri, beyinde ömür boyu sürebilecek fiziksel ve kimyasal bozulmalara yol açabilir. Bu da çocuğun gelecekteki öğrenme kapasitesi ve davranışlarında bozulma riskini artırabilir. Çocukların aile içi streslere uzun süre dahil olmamasına dikkat etmek gerekir.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2021 19:31