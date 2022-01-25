Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

ads ads ads ads
25/01/2022

ads
ads
ads
Nasıl bilirdiniz bu kardan adamı?: Kardan cemaatle kardan cenazenin namazını kıldırdı

Türkiye'de Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.

Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

25/01/2022 12:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kardan adam, cemaat, sakarya,
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.