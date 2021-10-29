Nasıl bu noktaya gelindi?

Rusya'da vakalar ve ölümler yeniden tırmanışa geçti. Koronavirüs salgınıyla yoğun bir şekilde mücadele eden Rusya, 30 Ekim'den itibaren 1 haftalık kapanmaya gidiyor. Salgının pik yaptığı Rusya'da neler oluyor sorusunu, Rusya'da çalışan Uzman Doktor Ceyhun Gümüş'e sorduk.

18 Ocak'ta kitlesel aşılamaya başlayan fakat salgını kontrol altına alamayan Rusya, hafta sonu bir haftalık tam kapanmaya giriyor. Aşı karşıtlarının ön plana çıktığı Rusya'da 30 Ekim ve 7 Kasım arasında temel işlerde çalışmayan kişilere zorunlu ücretli izin uygulanacak.

Rusya'da yaşayan ve pandemi hastanesinde çalışan Ceyhun Gümüş, vakaların son dönemde yüzde 75 arttığını belirtti. Yeni varyantların etkili olduğunu belirten uzman isim," Virüs daha agresif ve tedaviye yanıt önceki dönemlere göre daha düşük. 25 Ekim'den itibaren aşısızlar sinema, tiyatro, AVM gibi toplu alanlara giremiyor. Okullarda ise büyük oranda uzaktan eğitime geçilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞIYA İLGİ YETERSİZ"

Bugüne kadar yeteri kadar aşı yapılmadığını belirten Gümüş, "Aşıya ilgi yetersiz, ve maalesef 70 yaş üstü grup aşısız hastalar, hastalığı çok ağır geçiriyorlar, ekseriyetle ölümler de bu gruptan oluyor" dedi.

"VAKALARIN ÇOĞU AŞISIZLARDAN"

Sputnik V aşısının kullanıldığı Rusya'da vakaların çoğunun aşısızlardan oluştuğunu dile getiren Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: Mevcut vakaların ezici çoğunluğu aşısızlardan oluşuyor, aşılanıp hastaneye yatma oranı çok düşük. Yoğun bakıma düşme oranı ise sıfıra yakın. Önce de belirttiğim gibi aşısız kronik hastalar ve yaşlılarda ölüm çok yüksek.

Öte yandan Ceyhun Gümüş, Rusya Halk Sağlık Kurumunun, bölgesel olarak aşılanmayı zorunlu kılan kararnameler düzenlemek için hazırlık yaptığını belirtti.

VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Öte yandan Rusya’da vaka sayısı dün salgının başından beri ilk kez 40 bini aştı. 159 can kaybının kaydedildiği Rusya’da toplam vefat sayısı 235 bin 57’ye yükseldi.

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29/10/2021 17:33