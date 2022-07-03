Nasıl mutlu olabileceğinizi gösteren yapay zeka geliştirildi

Sinir ağlarından oluşan ilk model, psikolojik bir anketten elde edilen bilgilerle yanıt verenlerin yaşını ve 10 yıl içindeki psikolojik iyiliğini tahmin edebiliyor. Daha da açacak olursak bu sistem, insan zihninin yaşlandıkça nasıl bir değişim yaşadığını tasvir edebiliyor. Model ayrıca kişisel gelişime veirlen önemin yaşla azaldığını, hayatta bir amaca sahip olma duygusunun da 40-50 yıl sonunda kaybolduğunu öne sürüyor. Bu tarz bulgular yetişkin kişilik gelişimi gibi konularda önemli verileri araştırmacılara sağlayabiliyor.

İkinci model ise mental sağlık için bir ‘öneri motoru’ olarak tanımlanabiliyor. Bu algoritma, katılımcıları depresyon geliştirme olasılıklarına bağlı olarak kümelere ayırıyor ve bireylerin zihinsel olarak daha iyi duruma gelmesi için en kısa yolu belirliyor. Basitleştirirsek, yapay zekâ modelinin insanların mutlu olması için en kısa yolu bulabildiğini söylememiz mümkün.

Bu sistemin potansiyelini göstermek isteyen Deep Longevity, insanların belirtilen psikolojik testi ücretsiz olarak yapmalarını sağlayan ücretsiz bir çevrim içi servis FuturSelf’i kullanıma sundu. Buradaki değerlendirme sonucunda katılımcıların uzun vadede mental sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olacak bir rapor ve yapay zekâ tarafından seçilmiş öneriler alabileceği belirtiliyor.

Harvard araştırmacılarından Prof. Vadim Gladyshev de FuturSelf ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Bu çalışma, psikolojik yaş, gelecekte depresyon riski gibi konulara ilginç bir bakış açısı sunuyor ve psikolojik sorunlara makine öğrenimi yaklaşımının kullanımını ortaya koyuyor. Aynı zamanda yaşam evreleri ve duygusal durumumuz ile ilgili veriler ile 'yaşlanma' gibi konuları nasıl gördüğümüzü bize gösteriyor”

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03/07/2022 15:03