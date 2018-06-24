Nasıl oy kullanacağınızı biliyor musunuz?

NASIL OY KULLANILACAK?

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için olmak üzere dört farklı seçim ve her seçim bölgesinde farklı oy pusulaları kullanılacak.

Oy verme şekilleri ve dikkat edilecekler şöyle:

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MUHTARLIK

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde seçmenin, diğer bölümlere taşmamak koşuluyla oy pusulasında oyunu vermek istediği adaya ait bölümün herhangi bir yerine “EVET” mührünü sadece bir defa basması gerekiyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Belediye meclis üyeliği seçiminde seçmen, üç farklı yöntemle oy kullanabilecek:

1) Mühür: Seçmen, herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içine EVET mührünü bir defa basacak.

2) Mühür ve tercih: Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her belediyedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

3) Karma: Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği adayların isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak oyunu karma kullanabilecek. Ancak seçmen karma oy tercih ederse, en çok o seçim bölgesinde seçilecek belediye meclis üyesi sayısı ile en az bu sayının yarısı kadar adaya oy vermesi şart. (örneğin Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliklerinde en çok 24, en az 12 aday için) Karma oy kullanacak seçmenin kesinlikle EVET mührü kullanmaması gerekiyor. Karma oy kullanıldığı taktirde, oyların en az iki siyasi partinin adayları arasında veya en az bir siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ

İhtiyar heyeti üyelikleri için seçimde, seçmen oy vermek istediği adayın adının ve soyadının karşısındaki karenin içinde kalemle işaret koymak suretiyle oy kullanacak. Seçmen, oyunu, o seçim bölgesi için seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi kadar yani dört aday için kullanmak zorunda.

DİKKAT EDİLECEKLER

Oyların geçerli olabilmesi için seçmenlerin dikkat etmesi gereken kurallar özetle şöyle:

Belediye başkanı ve muhtarlık seçiminde EVET mührünün bir kez ve kutu içine vurulması şart. Birden çok mühür vurulmuş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

İhtiyar heyeti üyeliği seçiminde 4 adaya işaret konularak seçim yapılması gerekiyor.

Belediye meclis üyeliği seçiminde tercih sayısı aday sayısının yarısından az, aday sayısından fazla olmamalı. Örneğin Lefkoşa’da 12’den az 12’den çok olmamalıdır. Tercihte hata yapılsa da her halukârda mühür geçerliliğini korumaya devam eder. Belediye meclis üyeliklerinde karmada birden fazla partinin adaylarına -en az iki parti veya bir parti bir bağımsız arasından- oy kullanılması gerekir. Her belediyede bu farklıdır. Oradaki belediye meclis üyesi sayısının tümü veya en az yarısı… Belediye başkanlığı ve muhtar seçiminde mühür kullanılması şarttır. Tik yapılması geçersizdir. Meclis üyeliğinde de mühür veya mühür ve tercih opsiyonu kullanılacaksa orada da mühür şarttır.”