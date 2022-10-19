Nasıroğlu, Yenicami'ye geri döndü

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19/10/2022

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Nasıroğlu, Yenicami'ye geri döndü

AKSA Süper Lig'de lider Yenicami'de geçtiğimiz gün istifa eden teknik direktör Ulus Nasıroğlu görevine geri döndü.
 Yönetiminden daha fazla yetki isteyen ve takımdan ayrılma kararı alan Nasıroğlu ile yapılan görüşmede Yenicami'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesinin önemine vurgu yapılarak mevcut sistemle başarıya gidildiği üzerinde duruldu.
 Yenicami Antrenörü Cemre Yıldızev'in de bulunduğu görüşmede Ulus Nasıroğlu'nun takıma dönmesi konusunda anlaşma sağlandı.
 22 Ekim Cumartesi günü Cihangir'i konuk edecek olan siyah beyazlılarda Ulus Nasıroğlu yarın yapılacak antrenmana katılacak.

19/10/2022 21:34
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TAGS: Nasıroğlu, Yenicami’ye geri döndü
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