Nasser Al-Itiyah zaferle geri döndü

46. Dakar Rallisi’nde beşinci etap tamamlandı. Al Hodud ile Shubaytah arasındaki 527 kilometrelik parkurda düzenlenen zorlu mücadelede galip Red Bull sporcusu Nasser Al-Ittiyah oldu. 5 kez Dakar Rallisi Şampiyonu Al-Ittiyah bu yılki ilk etap galibiyetini kazandı.

Otomobil kategorisinde genel klasmanda ise bugün aldığı galibiyetle Nasser Al-Itiyah ikinci sıraya yükseldi. Yazeed Al Rajhi ilk sıradaki yerini korurken Red Bull sporcusu Carlos Sainz da üçüncü sırada yer alıyor.

Etabın ardından açıklamalarda bulunan Nasser Al-Ittiyah, “Çok özel bir stratejim yoktu. Sonuna kadar zorladım. Etabı kazanmam gerekiyordu. Yarın 600 kilometrelik uzun bir etap var. Açılışı benim yapıyor olmam çok önemli değil. Ama 600 kilometreyi tamamlamam gerekiyor. Bu benim için çok önemli.” dedi.



Yarışın altıncı etabı 11 Ocak Çarşamba günü Shubaytah’ta 572 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.