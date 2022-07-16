Nasser Al Khelaifi teklif verdi! Hayali Barselona'da PSG yaratmak

Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al Khelaifi, son yıllarda Katalan devinin en önemli yıldızlarını Paris'e getirerek dikkatleri üzerine çekti. Neymar ve Messi gibi yıldızlar Barcelona'yı terk edip Fransa'ya adımını attı.

Paris Saint-Germain'i rüya takıma dönüştüren Katarlı patronlar bu kez gözünü La Liga'ya dikti. Al Khelaifi, şimdi de Barselona kentinde varlığını sürdürmeyi hayal ediyor.

PSG'nin patronlarının hedefi ne?

Radio Marca'ya göre Qatar Sports Investment, portföyünü İspanya'ya genişletmek istiyor.

İddiaya göre Katarlı yatırımcılar, Barselona merkezli Espanyol kulübünü satın almak istiyor.

Espanyol bir süredir Çinli merkezli şirket Rastar tarafından yönetiliyordu ancak kulübün patronu Chen Yansheng takımı satışa çıkardı.

PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi ise La Liga ekibi Espanyol'u satın almak için teklif verdi.

PSG cephesiyle La Liga arasında Kylian Mbappe konusu nedeniyle soğuk rüzgarlar esmişti. La Liga Başkanı Javier Tebas, PSG için sert söylemlerde bulunmuştu. Espanyol'un satışı tamamlanırsa Katarlı yatırımcılar, La Liga'da kulüp sahibi olacak.

Bu habere tepkiniz:



16/07/2022 10:12