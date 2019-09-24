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NATO askerlerine saldırı!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi

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24/09/2019

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NATO askerlerine saldırı!

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar Havalimanında görev yapan bir polisin NATO askerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 NATO askerinin yaralandığı ifade edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda 12 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

24/09/2019 11:30

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TAGS: NATO askerlerine saldırı!, haber, kıbrıs, nato, asker,
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