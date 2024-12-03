NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG-2) komutası, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle Kanada'dan Türkiye'ye geçti.

Törene NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, görevi devreden Kanadalı komutan Tuğamiral Matthew Coates ve görevi devralan Türk komutan Tuğamiral İlker Avcı'nın yanı sıra deniz üssü ve gemide görevli askerler katıldı.

Kanada ve Türkiye milli marşları ile NATO Marşı'nın çalınmasının ardından NATO sancağının devir teslimi yapıldı. Tuğamiral Coates, SNMG-2'nin komutasını Avcı'ya devretti.

Törenin ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Coaets, SNMG-2'nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek görevi Türkiye'ye devretmekten büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Beş ayı geçen komuta görev süresi boyunca Türkiye'nin görev grubuna gerek askeri personel, gerekse savaş gemisi olarak çok büyük katkı sağladığını belirten Coates, Akdeniz'deki en büyük deniz üslerinden biri olan Aksaz'da bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi.

Kanada ve Türkiye'nin ittifakın batısını ve doğusunu temsil ettiğini vurgulayan Coates, her iki ülkenin de çok büyük bir dayanışma ve dostluk içerisinde olduğunu kaydetti.

Coates, "Bizim bu bölgedeki çalışmalarımızın öncelikli olarak amacı Rus ordusunun Akdeniz'deki hareketliliğini takip etmek ve bu yönde önlemleri almak." dedi.

- "NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda çok önemli katkıları var"

Tuğamiral Avcı ise görev grubunun amacının herhangi bir kriz durumu olduğunda buna hazır bir kuvveti denizde bulundurmak ve çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkabilecek durumlara müdahale etmek olduğunu söyledi.

Türkiye olarak NATO'nun en önde gelen en güçlü ülkelerinden biri olduklarını belirten Avcı, "NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda çok önemli katkıları var. Yıllardır NATO'nun daimi deniz görev gruplarına gemilerimizle katkı sağladık. Bunların zaman zaman komutalarını da üstleniyoruz. Bu görev komutası, Türkiye'nin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'deki üstlendiği beşinci periyot olacak. Buraya gemilerle zaten katkı veriyorduk bu sefer komutasını üstleneceğiz." diye konuştu.

Avcı, komutayı üstlenmenin Türkiye'ye eğitim fırsatları da sunduğuna dikkati çekerken, ayrıca çok uluslu bir karargaha komuta etme tecrübesini kazanacaklarını, personelin de çok uluslu bir ortamda görev yaparak eğitimlerini pekiştireceğini kaydetti.

Görevin Türkiye'nin NATO'ya olan katkılarının görünür hale gelmesi açısından da önemli bir adım olacağına işaret eden Avcı, "Bu görev periyodu boyunca icra ve iştirak edeceğimiz tatbikatlar var. Bu tatbikatlarla da karşılıklı çalışabilmek olarak ifade ettiğimiz diğer yabancı ülkelerde, diğer müttefik ülkelerle bir araya geldiğimizde beraber nasıl çalışıyoruz?, Nasıl denizdeki görevleri yerine getirebiliriz?, bunlarla ilgili eğitimlerimizi tatbikatlarımızı yapacağız ve usullerimizi deneyeceğiz, eğitimlerimizi pekiştireceğiz." diye konuştu.

Görev grubunun sancak gemisinin "Kemal Reis" olacağını dile getiren Avcı, kendisinin bu gemide çok uluslu karargahla konuşlu olacağını ifade etti.

Bunun dışında İspanya, İtalya ve Kanada'dan gemilerin olmasının planlandığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Bu gemilerin sayısının bazı tatbikat periyotlarında daha da artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 6 ay boyunca birçok müttefik ülkeden çeşitli gemilerin komutasını almış ve bunlarla beraber eğitim ve tatbikat icra etmiş olacağız. Gemide yaklaşık 200, karargahta 15 personel olacak. Rusya Ukrayna Savaşı 2022 yılının Şubat ayında başladı ve yaklaşık üç yıllık bir süreye doğru geliyor. Savaş ilk başladığında bunun NATO daimi deniz görev grupları üzerindeki etkisi müttefik ülkelerin buraya daha fazla katkı vermesi şeklinde oldu. Bu SNMG 2'nin görevleri içerisinde biraz daha varlık gösterme dediğimiz caydırıcılığa yönelik faaliyetlerde bir artış gördük."

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) bünyesinde görev yapan SNMG-2'de, Kanada, İspanya ve İtalya gibi NATO üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerine ait fırkateyn, muhrip ve lojistik destek gemileri gibi birçok farklı tipte gemi görev yapıyor.