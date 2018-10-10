NATO dev tatbikat için hazırlık yapıyor

NATO Norveç’te dev bir tatbikata hazırlanıyor. 18, 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç’te tertip edilecek. Hayali bir senaryonun canlandırılacağı tatbikat, 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin vasıtayla asıllaştırılacak.

NATO, 29 bağlaşık ve 6 ortağının katılımıyla tertip edeceği ve son senelerin en büyük askeri tatbikatı olacak “Trident Juncture 18” ile gövde şovu yapmaya hazırlanıyor.

NATO’nun 29 abonesinin yanı gizeme ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna’nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve etrafında asıllaşacak tatbikat, özellikle katılacak asker rakamı ve donanım açısından dikkatleri sürüklüyor. NATO yetkilileri Trident Juncture 18’in esas emelinin, mümkün bir hamleye karşı eforların hazırlık gidişatını tatbik etmek ve ittifakın korunma ve caydırıcı eforunu göstermek olduğunu korunuyor.

5. MADDE SENARYOSU CANLANDIRILACAK:

NATO’nun 1980’li senelerden bu yana hakikatleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18’de ittifakın tüm bağlaşıklara ortaklaşa korunma vaat eden 5’inci maddesi “hayali” ancak “reelci” bir senaryo ile canlandırılacak. Hava, kara ve deniz alanlarının kullanılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç’te yürütülecek ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç’in hava sahaları kullanılacak.

BU GÜÇLERE TAKVİYE SAĞLAYACAK:

Kara harekatında evvelden tanımlanmış bir senaryoya göre “kuzey” ve “güney” eforları kara ve denizde savaşırken, hava güçleri de hem ayrı tatbikatlar yürütecek hem de bu eforlara takviye sağlayacak. Ülke yetkililerinin konut sahipliği yapma öneriyi üzerine tatbikat için Norveç’in seçilmesi kara, hava ve deniz alanlarına erişim ihtimali sağlarken bölgedeki soğuk hava şartları tatbikat katılımcılarının ağır hava koşullarında hareket etme yeteneğini artıracak.

50 BİN ASKER, 150 UÇAK, 60 GEMİ, 10 BİN VASITA:

Tatbikata bağlaşık ve ortak ülkelerden 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin vasıta katılacak. Türkiye’nin de katılacağı tatbikata en fazla asker yollayacak ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Norveç, İngiltere ve Fransa bulunuyor. Yüksek rakamda personel ve donanımın bağlaşık ülkelerden Norveç’e nakli aynı zamanda NATO’nun son yarıyılda geliştirmeye odaklandığı askeri hareketlilik hünerini de test etmeyi kastediyor. Bağlaşıklar, nakil için hava, kara ve deniz yollarını kullanıyor.Bu çerçevede vazife alan 130 lojistikçinin dayanağıyla, tatbikata katılacak personel ve donanımın takribî 180 uçuş ve 60 gemi yüküyle Norveç’teki 27 değişik noktaya erişmesi bekleniyor. Tatbikata katılacak tüm taşıtlar arka arkaya dizilirse 92 kmlik zincir oluşturacağı belirtiliyor.

DEV GÖVDE GÖSTERİSİ:

NATO’nun Napoli’deki Ortak Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, başında olacağı tatbikatı “NATO bir korunma teşkilatıdır. Trident Juncture 18 de NATO’nun inanılmaz becerilerini ortaya koyarak mümkün düşmanları caydırma mevzusunda tesirli olacak.” ifadeleri ile özetledi. Tatbikatın, ittifak eforlarına eğitim vermek, beraber hareket etme yeteneğini geliştirmek ve rastgele bir yerden gelecek mümkün tehdite yanıt verme eforunu geliştirmeyi hedeflediğini kaydolan NATO yetkilileri, sıklıkla organizasyonun “rastgele bir ülkeyi hedeflemediğini, korunma ve caydırıcı emelli olduğunu” vurguluyor.

TATBİKATIN NORVEÇ’TE OLMASI DİKKAT ÇEKTİ:

Öte yandan, 2015 senesinde İtalya, Portekiz ve İspanya’nın konut sahipliğinde asıllaşan Trident Juncture 15’in ardından bu sene tatbikatın Rusya ile kuzeydoğu hududunu paylaşan Norveç’te hakikatleşmesi dikkati sürüklüyor. Yetkililer, tatbikatın asıllaşacağı ana kara alanının Rusya’ya bin km, kullanılacak hava sahasının da takribî 500 km uzaklıkta olacağını, bu sebeple “Rusya’nın korkması için bir neden olmadığını” ifade ediyor.

Öte yandan 2014 senesinde Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakının ardından makûslaşan NATO-Rusya ilişkilerinin hali hazırda gergin bir biçimde izlediğini de göz arkasını etmemek gerekiyor. Sıklıkla Rusya’yı daha asabi bir davranış takınmakla yargılayan NATO’nun dev bir askeri efor şovuna dönüşecek Trident Juncture 18 ile Moskova idaresine aynı zamanda gözdağı verme isteğinin eforlu olduğu değerlendiriliyor.