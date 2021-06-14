NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Pekin'in yükselişine ortak yanıt vermeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda "Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Pekin'in yükselişine ortak yanıt vermeliyiz" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargâhı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Çin'in yükselişine ittifak olarak karşılık vermeliyiz. Zirve sonu açıklamasında Çin'e karşı net bir duruş göstereceğiz. Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor"

"Rusya'yla ilişkiler Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en düşük seviyede."

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14/06/2021 11:01