NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya, saldırıya bahane arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova-Kiev arasındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, tansiyonu düşürmek adına anlamlı bir adım atılmadığını belirterek, "Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova-Kiev arasındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, gerilimi düşürmek adına anlamlı bir adım atılmadığını belirterek, "Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Rusya'nın daha önce Ukrayna'ya da saldırmış olması ve Ukrayna içerisinde pek çok istihbarat yetkilileri olması bizi kaygılandırıyor.

Müttefikler olarak Ukrayna'yı destekliyoruz. Buradaki ana mesaj başından beri aynı. NATO müttefikleri geçen son bahar ayında askeri sevkiyat ile ilgili çalışmalara başladıklarında burada yüz bini, aşan bir asker sayısı olacağını ön görmüşlerdi.

RUSYA BÜYÜK BİR YIĞINAK YAPIYOR

Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Uzun yıllardır gördüğümüz kadarıyla Avrupa'da güvenlik ortamı vahimleşşti.

Doğu kanadını güçlendiriyoruz. Doğu Avrupa'da muharebe gruplarını artırmaya devam edeceğiz.

Rusya'nın bu agresif tutumuna rağmen biz diyalog çağrımızı yineliyoruz. Çünkü biz diplomasiye inanıyoruz. Gürcistan ve Ukrayna Savunma Bakanları ile konuştuk. Müttefikler bu iki ülkeye desteği yineledi.

RUSYA BÜYÜK BİR YIĞINAK YAPIYOR

Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Uzun yıllardır gördüğümüz kadarıyla Avrupa'da güvenlik ortamı vahimleşti.

Doğu kanadını güçlendiriyoruz. Doğu Avrupa'da muharebe gruplarını artırmaya devam edeceğiz. Rusya'nın bu agresif tutumuna rağmen biz diyalog çağrımızı yineliyoruz. Çünkü biz diplomasiye inanıyoruz. Gürcistan ve Ukrayna Savunma Bakanları ile konuştuk. Müttefikler bu iki ülkeye desteği yineledi.

GÜRCİSTAN'DA TATBİKAT

Evet Gürcistan'da bir tatbikat yapacağız. Karadeniz stratejik öneme sahip burada olan biten bizim için çok önemli. Karadeniz'e kıyısı olan 3 NATO üyesi var Ukrayna ve Gürcistan'da bu bölgedeki ortaklarımız.

NÜKLEER ENDİŞESİ

NATO bir savunma kuruluşu. Yaptıklarımız çatışmanın önlenmesi anlamına geliyor. Şimdi gördüğümüz şey Rusya nükleer füzelerini modernleştirme programı başlattı. Belarus'a da füze sistemlerini yerleştirmiş durumda bundan kaygı duyuyoruz. Bunun uzun vadede tehdit teşkil edebileceğini düşünüyoruz

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18/02/2022 09:14