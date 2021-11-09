NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Belarus açıklaması: Kabul edilemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus’un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm müttefiklerimizle dayanışma içindedir” dedi.

SIĞINMACI KRİZİ

Belarus’tan Polonya’ya doğru yürüyüşe geçen ve sayısı binleri bulan sığınmacılar, Polonya Sınır Muhafızları’nı harekete geçirdi. Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada 3 gün içinde sığınmacıların 1032 kez Polonya topraklarına girmeye çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan, 25 sığınmacının ve sığınmacılara yardım ettiği ifade edilen 12 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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09/11/2021 16:57