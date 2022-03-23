NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den kimyasal silah açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderler zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında her türlü tehdide karşı Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi. Kimyasal silah tartışmalarına değinen Stoltenberg, "Kimyasal silah kullanımı asla kabul edilemez. Çok ciddi sonuçları olur" dedi. Genel Sekreter, nükleer savaşın kazananı olmayacağını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak liderler zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Ukrayna’nın kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, “Yarın müttefiklerin Ukrayna’ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.

Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şunları söyledi:

“Ukrayna kendisini savunma hakkına sahiptir. Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardımcı oluyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi büyük bir cesaretle ön saflarda uygulamaya koyuyorlar. Son aylarda müttefikler askeri desteği artırdı. Tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmatın yanı sıra mali yardım sağlamak ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktayız. Yarın müttefiklerin Ukrayna’ya ek destek için anlaşma sağlamasını bekliyorum. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.”

“GÜVENLİĞİMİZ KONUSUNDA YENİ BİR GERÇEKLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin güvenlik kapsamında yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Artık ittifak genelinde yüz binlerce müttefik birlik yüksek düzeyde hazır durumda. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde bulunan doğrudan NATO Komutanlığında 40 bin kuvvet ve 100 bin ABD askeri bulunuyor. Hepsi büyük hava ve deniz gücü tarafından destekleniyor. Güvenliğimiz konusunda yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu yüzden caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha uzun vadede yeniden düzenlemeliyiz” diye konuştu.

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23/03/2022 16:14