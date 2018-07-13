Son dakika: İran'dan flaş açıklama! '

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Velayeti ayrıca, İran'ın Suriye'deki askeri varlığı hakkındaki kararlarını İsrail'e danışarak almayacağını vurguladı.

Öte yandan, İran lideri Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye ve Irak yönetimlerinin istemesi halinde bu ülkelerdeki İran askeri güçlerinin çekileceğini belirtti.



Rusya'nın başkenti Moskova’daki Valdai Kulüp’te konuşma yapan Velayeti, İran askeri danışmanlarının Suriye ve Irak yönetimlerinin isteği doğrultusunda bu ülkenin topraklarında bulunduğunu kaydetti.

Velayeti, “Bu ülkelerin yönetimleri askeri danışmanlarımıza ihtiyaç duymadıklarını söylediğinde, İran buralardan ayrılmak için hiç şüphe duymayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya’nın Suriye’de bulunmasının önemli olduğunu savunan Velayeti, “İran ve Rusya’nın Suriye yönetimine olan desteği zayıflayacak olursa teröristler hemen oraya geri döneceklerdir.” dedi.

İran’ın Suriye’deki varlığının İsrail ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Velayeti, bu hususta Rusya ve Suriye ile anlaşmaları olduğunu, bu anlaşmanın İsrail’in şartlarına uygun olmak zorunda olmadığını belirtti. Velayeti, İran’ın ABD saldırısına karşı Suriye’ye yardım edeceğini ifade etti.