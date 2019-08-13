NATO jeti, Rus savaş uçağı tarafından engellendi
Rusya, Savunma Bakanı Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan bir NATO jetinin Rus Su-27 savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu
13/08/2019
HK
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Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildirdi
Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı.
Bunun üzerine bir Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.
Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor