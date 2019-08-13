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NATO jeti, Rus savaş uçağı tarafından engellendi

Rusya, Savunma Bakanı Şoygu'yu taşıyan uçağa yaklaşan bir NATO jetinin Rus Su-27 savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu

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13/08/2019
HK

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NATO jeti, Rus savaş uçağı tarafından engellendi

Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildirdi

Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı.

Bunun üzerine bir Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor

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TAGS: nato, jet, rusya
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