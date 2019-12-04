NATO liderleri Londra’da toplandı
NATO liderleri örgütün 70. kuruluş yıl dönümünde Londra’da toplandı. Gündemde Macron'un açıklamaları, Suriye'deki son durum var.
04/12/2019
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderleri karşıladı, el sıkışma töreni sonrası aile fotoğrafı çektirildi.
Fotoğraf çekimi sonrası Stoltenberg'in konuşmasıyla zirve başladı.
Zirvenin en önemli başlığı NATO'nun durumu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "beyin ölümü" açıklaması olacak.
Kaynak: TRT Haber