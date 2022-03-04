NATO: Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına dair kanıt var

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası (parça tesirli bomba) kullandığına dair kanıt olduğunu söyledi ve "Misket bombası kullanıldığını, uluslararası hukuka aykırı şekilde diğer silahların kullanıldığına dair haberlere rastladık" dedi.

NATO dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "Avrupa'nın on yıllardır karşılaştığı en ağır askeri saldırı" olarak nitelendirdi.

Genel Sekreter, Rus güçlerinin daha ağır silahlar kullanması ve Ukrayna genelinde saldırılarına devam etmesinin beklendiği, önümüzdeki günlerin “daha ​​kötü olacağı” uyarısında bulundu.

NATO’nun bu çatışmada yer almadığını vurgulayan Stoltenberg, "Biz bu çatışmanın bir parçası değiliz ve tırmanıp Ukrayna dışına yayılmamasını sağlama sorumluluğumuz var" dedi.

Stoltenberg, Rusya'ya tüm güçlerini Ukrayna’dan koşulsuz olarak çekmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO üyesi ülkeler dışişleri bakanlarının Ukrayna üzerinde bir "uçuşa yasak bölge" konusunu görüştüklerini ancak NATO uçaklarının Ukrayna hava sahasında işlememesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

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04/03/2022 16:06