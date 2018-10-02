NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma bakanlarının temmuz ayında gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde alınan kararlarda nasıl ilerleme kaydedileceğini ele alacaklarını söyledi.

Ana gündem maddelerinden birinin "yük paylaşımı" olacağını aktaran Stoltenberg, bu konunun sadece savunma harcamalarına indirgenemeyeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Ancak, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunmaya harcanması konusunda yeni bir aciliyet duygusunun oluştuğu konusunda müttefikler hemfikir." dedi.

Stoltenberg, özellikle geçen sene Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın toplamda savunma bütçelerini yüzde 5.2 artırdığını anımsatarak, tüm üyelerin sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu konuda ilerleme kaydetmeye devam etmesini beklediğini ifade etti.

NÜKLEER PLANLAMA GRUBU TOPLANACAK

Savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü de ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, bu çerçevede Nükleer Planlama Grubu'nun toplanacağını duyurdu.

Stoltenberg, konvansiyonel, hibrit ve siber tehditlere karşı NATO'nun adaptasyon sürecinin de ayrı bir oturumda görüşüleceğini kaydetti.

Rusya'nın uluslararası taahhütlerini yerine getirmediğine ve ittifakın bundan duyduğu rahatsızlığa işaret eden Stoltenberg, Moskova yönetiminin faaliyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) tehlikeye attığını belirtti.