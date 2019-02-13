Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer alacağı NATO Savunma Bakanları Toplantıları başladı. İki gün sürecek görüşmelerde Irak, Kosova ve Afganistan'daki son durum masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer alacağı NATO Savunma Bakanları Toplantıları bugün NATO'nun Brüksel'deki karargahında başladı. İki gün sürecek görüşmelerde Irak, Kosova ve Afganistan'daki son durum masaya yatırılırken, Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) kriz gibi güvenlik meseleleri de ele alınacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün, 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantıları'nın gündemine ilişkin bilgi vermek üzere basının karşısına çıkmıştı. Gerçekleşecek toplantılarda güvenlik meselelerinin ele alınacağını belirten Stoltenberg "Biz Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndaki (INF) ihlallerini görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerinin uyarılarına rağmen anlaşmayı ihlal ettiğini dile getiren Stoltenberg, "Hepimiz biliyoruz ki bu anlaşmaya tek taraflı bağlılık bizi güvende tutamaz. Bu sebeple ABD, NATO müttefiklerinin tüm desteği ile anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Bu sadece 6 aylık bir süreyi etkileyecek" demişti.