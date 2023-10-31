NATO, Türkiye'nin mayın temizleme çalışmalarını tanıttı

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31/10/2023

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NATO, Türkiye'nin mayın temizleme çalışmalarını tanıttı

NATO, Türkiye'nin Karadeniz'de mayın temizleme çalışmalarını anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Karadeniz'de sürüklenen mayınların yarattığı tehlikeye karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmaları Türkiye'nin mayın gemisi TCG Akçay'da görüntüleyen NATO, eski İngiliz deniz komandosu Ben Cooke'un hazırladığı videoyla Türk gemisinin mayınları temizlemek için nasıl çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Denizde mayınların tespit edilmesinden imha edilmesine kadar tüm süreçlerin aktarıldığı videoda, Türk deniz komandolarının mayınları imha etmek için yaptıkları tatbikattaki dalışların görüntülerine yer verildi.

NATO'nun hazırladığı video, İttifakın X ve Youtube'daki hesaplarında yayınlandı.

31/10/2023 20:41
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TAGS: NATO, Türkiye’nin mayın temizleme çalışmalarını tanıttı
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