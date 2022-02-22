NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanacak

NATO-Ukrayna Komisyonu, bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı almasının ardından, NATO-Ukrayna Komisyonu acil toplantı yapılacağını duyurdu.

Söz konusu toplantıya, üye ülkeler adına daimi temsilciler katılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de saat 19.00'da (TSİ) basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

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22/02/2022 15:52