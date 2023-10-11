NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

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11/10/2023

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NATO-Ukrayna Konseyi toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları seviyesinde ilk toplantısını Brüksel'de yaptı.

Toplantıya NATO üyesi 31 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra aday ülke İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugünkü toplantıda, Ukrayna'daki son durumun ve NATO'nun Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğinin ele alınacağını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın zorluğunu vurgulayan Stoltenberg, cephe hattının mayınlı olduğunu, tüm zorluklara rağmen Ukrayna ordusunun ilerleme kaydettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna, bağımsız bir devlet olarak devam edebilmek ve ait olduğu Avrupa-Atlantik ailesine entegre olmak için NATO'nun desteğine güvenebilir. Gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağız." dedi.

11/10/2023 19:54
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TAGS: NATO-Ukrayna Konseyi toplandı
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