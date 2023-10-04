NATO-Ukrayna Konseyi, Vilnius Zirvesi kararlarının uygulanması gündemiyle toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, üçüncü toplantısını Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması gündemiyle yaptı.

İttifak'tan yapılan açıklamaya göre, büyükelçi seviyesinde yapılan toplantıya NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık etti.

Ukrayna'yı temsilen Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna katıldı.

Toplantıda Geoana, Ukrayna'nın güvenliğinin İttifak için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların hızla uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada "Müttefikler, NATO'nun Kapsamlı Yardım Paketi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya önemli yardımlar sağlamaya devam ediyor ve Ukrayna kuvvetlerinin NATO ile tam olarak çalışabilmesini sağlamak için önemli çalışmalar yürütüyorlar. Bütün bunlar Ukrayna'nın NATO'ya her zamankinden daha yakın olduğu anlamına geliyor." denildi.

NATO-Ukrayna Konseyi, Vilnius Zirvesi'nde kurulmuş ve ilk toplantısını devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapmıştı.

Konsey, ikinci kez 26 Temmuz'da Brüksel'de Karadeniz Tahıl Anlaşması gündemiyle toplanmıştı. NATO ülkelerinin Türkiye'nin ve diğer müttefiklerin anlaşmayı canlandırma amaçlı çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirilmişti.