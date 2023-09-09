NATO: Ukrayna’nın taarruzu ilerliyor

SİHA saldırısına uğrayan Moskova Kiev’e yönelik uranyum mühimmatı tedarikini kınadı.

Ukrayna’nın müttefikleri, sahada Rusya’ya karşı ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Kiev’in geçtiğimiz günlerde Ukrayna kuvvetlerinin Rus savunma hatlarına girdiğine dair yaptığı açıklamalar NATO tarafından da teyit edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ordusunun Rus savunmasını delebildiğini ve Rusya’nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için taarruzda ilerleme kaydettiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcilere yaptığı konuşmada “Ukraynalılar yavaş yavaş toprak kazanıyor. Rus kuvvetlerinin savunma hatlarını geçmeyi başardılar ve ilerliyorlar” ifadelerine de yer verdi.

Aynı saatlerde Ukrayna, dün sabah Rusya’nın başkenti Moskova ile güney ve güneybatıdaki sınır bölgelerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattı. Rus hava savunması, Moskova’nın güneydoğusundaki Ramenskoye kasabası üzerinde İHA düşürüldüğünü bildirdi.

Şarku’l Avsat’ın Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’dan aktardığına göre, yetkililer 7 Eylül’ün sabah erken saatlerinde güneyde Rostov ve güneybatıda Bryansk yakınlarında Ukrayna SİHA’larının vurulduğunu açıkladı. Rostov şehrinde SİHA’lardan birinin şehir merkezinde düşmesi üç binanın hasar görmesine ve bir kişinin yaralanmasına yol açtı.

Öte yandan Rusya, ABD’nin Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat tedarik etme niyetini kınadı. Kremlin sözcüsü, kararının ‘trajik’ sonuçlarından ABD’nin sorumlu olacağını söyledi.