NATO, yüksek hazırlıklı kuvvetin asker sayısını 300 binin üzerine çıkaracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin dönüştürüleceğini ve yüksek hazırlıklı kuvvetin mevcudunun 300 binin üzerine çıkarılacağını söyledi.

Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek zirve öncesinde Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

"NATO Mukabele Kuvveti'ni (NRF) dönüştüreceğiz ve yüksek hazırlıklı kuvvetlerimizin asker sayısını 300 bin üzerine çıkaracağız." diyen Stoltenberg, savunma harcamalarına ilişkin son verileri de paylaştı.

Stoltenberg, üst üste 8 yıldır Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın harcamalarının miktarını artırdığını ifade ederek yıl sonu itibarıyla 350 milyar doların üstünde ekstra harcama yapılmış olacağını belirtti.

Müttefiklerden 9'unun yüzde 2'lik hedefe ulaştığını ya da aştığını vurgulayan Stoltenberg, 19'unun 2024 itibarıyla bu hedefi tutturma sözü verdiğini dile getirdi.

- Ukrayna

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in zirveye katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek şunları aktardı:

"Ukrayna için güçlendirilmiş kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşacağız. Bu, güvenli iletişim, dron karşıtı sistemler ve yakıt gibi alanlarda önemli destek niteliğinde teslimatları içerecek. Daha uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri teçhizatından modern NATO teçhizatına geçişine yardımcı olacağız, savunma ve güvenlik kurumlarını daha da güçlendireceğiz."

Ukrayna'nın buğdayının ihraç edilmesi konusuna da değinen Stoltenberg, çeşitli NATO ülkelerinin bunun için çaba sarf ettiğini vurguladı. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve Türkiye, gemilerin Karadeniz'den geçebilmesi ve buğdayın Ukrayna'dan çıkarılması için bir yol bulmak amacıyla aktif rol oynuyor." diye konuştu.

- Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin, "Bu konuda ilerleme kaydetmeyi amaçlıyoruz." dedi.

25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, bugün de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşeceğini ifade eden Stoltenberg ayrıca bugün üç ülkeden üst düzey yetkililerin NATO karargahında görüşme yapacağını söyledi.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Finlandiya) Cumhurbaşkanı (Sauli) Niinisto ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşme davetimi kabul etmelerine sevindim." diye konuştu.

Bir soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için çok çalıştıklarını ancak bir tarih veremeyeceğini, zirvenin de bu anlamda bir son tarih niteliği taşımadığını vurguladı.

Stoltenberg, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin NATO Zirvesi'ne ilk kez katılacağını, Avrupa Birliği (AB) ve Gürcistan'ın da yer alacağını bildirdi ve Gürcistan, Bosna Hersek, Moldova, Moritanya ve Tunus için yeni destek paketleri kabul edileceğini duyurdu.

Genel Sekreter, zirvede kabul edilecek Stratejik Konseptin Çin'i ilk kez NATO'nun güvenliğine yönelik tehdit olarak sınıflandıracağını kaydetti.

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28/06/2022 11:14