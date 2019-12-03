NATO zirvesi başlıyor

NATO kuruluşunun 70'inci yılını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tartışılan açıklamalarının gölgesinde kutlayacak. Liderler, zirve kapsamında Londra'da buluşacak.

NATO'nun 29 lideri, Londra'da ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak için zirvede bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılacak ve Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-5 Aralık'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da iştirak edecek.

Liderler Toplantısında, NATO topraklarına yönelik terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca, ittifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması, bu minvalde liderlerce örgütün 2020'li yıllara hazırlanması hususunda yönerge verilmesi öngörülüyor.

Toplantının ardından "Londra Bildirisi"nin kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı çerçevesinde katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı gündeme getirecek. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatacak. Suriye krizine çözüm içi terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

Londra'daki 4'lü zirve

Londra'da zirve içinde zirve yapılacak. Türkiye, Almanya, Fransa ve İngilteri liderlerinin katılımı ile dörtlü Suriye Zirvesi toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bölge planını anlatacak. İmar planının hayata geçmesi için destek isteyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'ı ziyaretinin son gününde Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılacak.

Trump zirveye katılmak için Birleşik Krallık'a gidecek

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Krallık'ı gidecek.

Beyaz Saray'dan, kurulmasının üzerinden 70 yıl geçen NATO'nun "tarihteki en güçlü ittifak" olduğunun vurgulandığı açıklamada, Donald Trump'ın finansal yük paylaşımı konusunda NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Trump'ın zirvede, kritik altyapı ve telekomünikasyon ağlarına yapılan siber güvenlik konusunda terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditlere karşı da NATO ittifakının önemini vurgulayacağı aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA

03/12/2019 11:30