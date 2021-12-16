NATO'dan çok sert Rusya açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı basın toplantısından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz" sözlerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz" dedi. Zelenskiy ise, "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini görüyorum" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Stoltenberg, "Ukrayna, ittifakımızın çok değerli bir ortağıdır" diyerek Zelenskiy'le ortaklığa olan kişisel bağlılığı için teşekkür etti.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki önemli ölçüdeki askeri yığınağını ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "On binlerce savaşa hazır birlik, tank, topçu, zırhlı birlik, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ile bu askeri birikimin durduğuna veya yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor" dedi.

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16/12/2021 18:09