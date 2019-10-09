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NATO'dan harekat açıklaması

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09/10/2019

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NATO'dan harekat açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" açıklaması yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili NATO'dan açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.

Stoltenberg "Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

09/10/2019 18:09
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TAGS: Stoltenberg, NATO, Türkiye, haber
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