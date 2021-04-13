NATO'dan Rusya'ya kritik Ukrayna uyarısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde bir açıklama da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg Rusya'yı askerlerini geri çekmesi için uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askerleri geri çekme çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "Rusya geçtiğimiz haftalarda savaşa hazır binlerce askeri Ukrayna sınırına konuşlandırdı" dedi.

Stoltenberg bu sayıda askeri bir sevkiyatın 2014 yılında Kırım'ın yasadışı şekilde ilhak edilmesinden beri görülmediğini söyledi.

RUSYA'YA YANIT: KARARI NATO VERİR

Stoltenberg, Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olup olmayacağına Rusya'nın değil NATO'nun karar vereceğini söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın üyeliğe hazır olup olmadığına karar vermek 30 NATO ülkesinin alacağı bir karar. Başka kimsenin bu konuda sürece dahil olmaya çalışmaya hakkı yok" dedi.

Stoltenberg, "Rusya şu anda komşularının ne yapıp yapamayacağına karışabileceği bir etki ortamını yeniden kurmaya çalışıyor" dedi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: PROVOKASYONLARA SON VERİN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte yapılan basın toplantısında Stoltenberg, "Rusya Ukrayna içine ve sınırına asker konuşlandırmayı durdurmalı ve hemen provokasyonlara son verip tansiyonu düşürecek adımlar atmalı" dedi.

Kuleba, Kiev'in diplomatik çözümden yana olduğunu dile getirdi.

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13/04/2021 17:34