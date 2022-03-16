NATO'dan Ukrayna'ya destek konusunda ''birlik'' mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki toplantıda NATO’nun Ukrayna'ya verdiği destekte birlik olmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana yapılan ilk NATO toplantısında Stoltenberg, Batılı liderlerin Kiev'e büyük askeri destek sağladığını ve bu desteği sürdürme sözü verdiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve Ukrayna'ya destekte birleştik" dedi ve ekledi:

"Uzun yıllar boyunca on binlerce Ukraynalı askeri eğittik ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için büyük miktarda kritik ekipman sağladık.

"Rus işgalinin başlangıcından bu yana müttefikler, cesur Ukrayna halkına, hükümete ve silahlı kuvvetlere askeri teçhizat, insani ve mali yardım ve milyonlarca mülteciye barınak sağlayarak desteğimizi önemli ölçüde artırdı. Bugün hepimizin Ukrayna'yı desteklemesi daha da önemli."

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, çarşamba günü NATO toplantısıyla ilgili iyaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya savunma silahları göndermeye devam edeceklerini ve Kiev'i desteklemekte hemfikir olduklarını söyledi.

Austin, "Rusya'nın sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz... Ukraynalıların kendilerini savunmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna ittifakın üyesi değil.

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16/03/2022 13:09