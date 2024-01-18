NATO'nun soğuk savaş sonrası en büyük tatbikatı gelecek hafta başlayacak

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ün gelecek hafta başlayacağı duyuruldu.

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18/01/2024

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NATO'nun soğuk savaş sonrası en büyük tatbikatı gelecek hafta başlayacak

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de dün başlayan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Orgeneral Cavoli, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Cavoli, "İttifak, güçlerini Kuzey Amerika'dan Atlantik ötesine hareket ettirerek Avrupa-Atlantik alanını takviye etme kabiliyetini gösterecek" dedi.

NATO'nun soğuk savaş dönemi sonrası en büyük tatbikatının Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması ve Rusya ile muhtemel savaş senaryolarını içermesi bekleniyor.

18/01/2024 22:52
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TAGS: NATO’nun soğuk savaş sonrası en büyük tatbikatı gelecek hafta başlayacak
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