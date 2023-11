Natura Spa & Wellness uluslararası dört ödülün sahibi oldu

Natura Spa and Wellness; World SPA Awards 2023'te Kıbrıs'ın En İyi Günlük Spa'sı (Best Day Spa), World Luxury Awards’da ise Güney Avrupa bölgesinin En İyi Lüks Günlük Spa’sı (Best Luxury Day Spa), Kıbrıs genelinde En İyi Lüks Hamam Deneyimi (Best Luxury Hammam Experience) ve En İyi Lüks Wellness Merkezi (Best Luxury Wellness Centre) ödüllerine layık görüldü.

Blueway Holding iştiraklerinden Kıbrıs Developments bünyesinde Alsancak’ta faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl hizmete giren Natura Spa & Wellness, kısa sürede başarısını dört uluslararası ödülle taçlandırdı. Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, dağ, deniz, orman manzaralarına hakim ve doğa ile bütünleşen mimariye sahip Natura Spa & Wellness, Kıbrıs Developments’in prestij konut projelerinden Natura’nın bir parçası olarak hayata geçirildi. Gerek ambiyansı, gerekse sunduğu hizmet kalitesi ile ülke genelinde tüm ziyaretçilerine yaşattığı deneyiminin memnuniyetinin göstergesi olarak dünya çapında oldukça prestijli olan World Spa Awards ve World Luxury Awards organizasyonları tarafından toplam dört ödüle layık görüldü.

World Spa Awards 2023 kazananları online olarak açıklanırken, World Luxury Awards ise kuruluşunun 17. yıldönümünde, Yunanistan'daki Grand Hyatt Atina Hotel’de, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 markanın katılımı ile düzenlediği ödül töreninde en iyi otel, spa, restoran ve seyahat işletmelerini ödüllendirdi.

Sürdürülebilir yaşamı vizyonunun merkezinde tutan Kıbrıs Developments, insan sağlığının en temel ihtiyacı olan dinginliği, yarattığı yeni markası Natura Spa & Wellness ile bir yıl boyunca kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek bir hizmet ile sundu. Lüks ve zarafet dolu bir vahada kişiye özel hizmet sunan, tesis içerisinde sunmuş olduğu alanlar, bakımlar ve wellness kavramı üzerinde farkındalık yaratan etkinlikleri ile öne çıkan Natura Spa & Wellness, World Luxury Awards’da üç ödülün birden sahibi oldu.

Natura Spa & Wellness, Atina’da düzenlenen ödül töreninde, hizmet alan kişiler tarafından yapılan oylama sonucunda Güney Avrupa bölgesinin En İyi Lüks Günlük Spa’sı (Best Luxury Day Spa) seçilirken, aynı zamanda Kıbrıs genelinde de En İyi Lüks Hamam Deneyimi (Best Luxury Hammam Experience) ve En İyi Lüks Wellness Merkezi (Best Luxury Wellness Centre) ödüllerine layık görüldü. Ödüller; Natura Spa & Wellness adına Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim’e takdim edildi.

World Luxury Awards’ın İdari Müdürü Jana Stoman, geçtiğimiz hafta Atina’da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada “Günümüzde gezginler, sahip oldukları eşyalardan ziyade deneyimlere daha fazla değer veriyorlar ve benzersiz, özgün ve sürükleyici seyahat deneyimlerine yatırım yapma konusunda istekliler. Konuklar, kendini işine adamış personelin sarsılmaz bağlılığı sayesinde bunun keyfini çıkarabiliyorlar. Oldukça rekabetçi bir sektörde başarılı olmak için soluksuz bir şekilde ve yorulmadan çalışan 2023 ödül sahiplerini içtenlikle tebrik ederiz” dedi.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, kısa sürede ödüllerle taçlandıkları başarılarına dair şunları söyledi: “Son 7 yıldır Kıbrıs Developments olarak yarattığımız yaşam alanlarında, hep bir konuttan daha fazlasının sözünü veriyoruz. Bu bağlamda Gave gibi, Natura Spa da öncelikli olarak konumlandıkları sitelerin konut sahiplerine kaliteli sosyal alanlar sunarken aynı zamanda ülkede yaşayan ve ülkeyi ziyaret eden kişiler için de güzel bir deneyim vadediyor. Kızkardeşim Çağla Özbirim ve ben, aile otelinde 90’lardaki turizm anlayışını görerek büyüyen iki kardeşiz. Hiç kuşkusuz bugün yürüttüğümüz bu girişimlerin işletme anlayışı o zamanlardan içimize işledi, bu çok değerli. Tam 1 yıl önce hizmete açtığımız Natura Spa and Wellness ile kısa sürede dört uluslararası ödül kazanmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri tercih ederek yolculuğumuzun bir parçası olan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. İyi yaşam için mükemmel bir ortam sağlayan Natura Spa'yı bütünsel bir yaklaşımla bir “wellness” noktasına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Aklımızda yeni hedefler, önümüzde heyecanlı bir yol var. Bu yolda bize katkı koyan ve desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Doğanın ritminde, daha nicelerine…”.

Natura Spa & Wellness; kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, buz çeşmesi, masaj odaları, jakuzili VIP odası, dinlenme alanları, duş ve soyunma odası, açık hava masaj alanı, doğa ile bütünleşen teras alanı ile misafirlerine ayrıcalıklı bir ortamda hizmet veriyor.

Bilgili ve güler yüzlü terapistlerin rehberliğinde fiziksel ve zihinsel esenliği, ruhsal uyumu ve rahatlamayı yeniden keşfetmeyi vaad eden Natura Spa, misafirlerinin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılamak adına ustalıkla özelleştirilebilen geleneksel ve yerel yöntemlerin eşsiz bir karışımını sunuyor.

07/11/2023 16:16