Nature 2019'un en etkileyici 10 ismini seçti

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg 2019'un en etkileyici 10 ismi arasında gösterildi.



Yapılan açıklamada Greta’nın küresel ısınmanın dünyada yarattığı tehditlere karşı ülkelerin yetersiz önlemlerine dikkat çekmesinden dolayı listede yer aldığı bilgisine yer verildi.



Daily Mail'de yer alan habere göre, bu sene 150'nci yaşını kutlayan İngiltere’nin prestijli dergilerinden Nature tarafından belirlenen isimler arasında kuantum bilgisayar üreten bir fizikçi, insanların genetiğinde düzenlemeler yapabilen bir biyolog ve ebola ile mücadele veren bir mikrobiyolog da bulunuyor. Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle, bu yıl Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etmişti.



Genç aktivist, bu yıl New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılmıştı. 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" demişti.



Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.



Çevre ve iklim değişikliği hareketleri bu yıla damgasını vurdu. İngilizce için otorite kabul edilen Oxford sözlüğü de 2019'un sözcüğünü "İklim acil durumu" olarak belirlemişti.

18/12/2019 10:46