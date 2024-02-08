Nature Index 2023: Kıbrıs'ta DAÜ Fizik Bölümü adanın en iyisi oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) prestijli uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşu Nature Index tarafından 2023 yılı için açıklanan alan sıralamalarında, Fiziksel Bilimler alanında uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek; hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), hem de Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi oldu.

DAÜ listeye KKTC’den giren tek üniversite olurken, Kıbrıs adası genelinde listeye üç üniversite, bir enstitü ve bir fizik kuruluşu girdi. DAÜ bu kuruluşlar arasında açık ara farkla birinci sırayı elde etme başarısını gösterdi.

Nature Index, dünyanın en saygın 82 akademik dergisinde yayımlanan Fiziksel Bilimler, Tıp, Sağlık, Kimya, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili makaleleri tarayarak aylık ve yıllık başarı sıralamalarını yapan uluslararası bir organizasyondur. Nature Index 2023 Fiziksel Bilimler sıralamasında 63 Türkiye Cumhuriyeti üniversitesi yer aldı. Birinci sırayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikinci sırayı Boğaziçi Üniversitesi ve üçüncü sırayı Koç Üniversitesi elde etti. DAÜ, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında beşinci sırada yer aldı.

Nature Index 2023 Fiziksel Bilimler alan sıralamasında DAÜ’nün elde ettiği başarıya https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/physical-sciences/countries-Cyprus/all linkinden erişilebiliyor.

“Başarı DAÜ’nün Misyon ve Vizyonunun Bir Yansıması”

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından 2023 yılında prestijli akademik dergilerde yayınlanan DAÜ adresli ve Nature Index tarafından taranan 10 bilimsel makalenin tamamı DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından yapıldı. DAÜ yayınlanan bu 10 prestijli akademik makalede toplamda 3.40 fraksiyonel puan elde etti. Bu başarıya önemli ölçüde Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, DAÜ Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi ve DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı katkı koyarken, Prof. Dr. Sakallı gelinen noktanın özelde DAÜ Fizik Bölümü’nün, genelde ise Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin ve DAÜ’nün misyon ve vizyonunun bir yansıması olduğunun altını çizdi.

“Elde Edilen Başarı Tesadüf Değil”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ’nün kurulan ilk üç fakültesinden biri olan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin, 1988 yılında eğitim öğretim hayatına başladığı günden bu yana adını lider Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasına yazdırma başarısını gösterdiğini kaydetti. Genelde DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin, özelde ise fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerine dünya standartlarında kaliteli eğitim verirken, diğer yandan da prestijli akademik yayınlar üreterek bilime katkı koyduğunu ve bu sayede de DAÜ’yü 2018 yılından beri Nature Index ve Times Higher Education gibi farklı uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşları tarafından açıklanan alan sıralamalarında fakültenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda üst sıralara taşıdıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özarslan, kalitede yüksek standart vizyonunun başarıyı getirdiğine ve başarının tesadüf olmadığına işaret etti.

DAÜ Fizik Bölümü’nün Nature Index 2023 Fiziksel Bilimler Alan Sıralaması’nda büyük bir başarıya imza attığını belirten Prof. Dr. Özarslan, başarıda katkısı olan Fizik bölümü hocalarını tebrik ederken, DAÜ Fizik Bölümü’nün aynı zamanda 2020 yılından beri ülkedeki tek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı İngilizce Fizik Lisans Programı’na sahip olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özarslan, DAÜ Fizik Bölümü mezunlarının her zaman prestijli ulusal ve uluslararası burslar kazandığını ve saygın üniversitelerin lisansüstü programları ile profesyonel okullara kabul aldıklarına vurgu yaptı.