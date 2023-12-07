Nava’dan anlamlı paylaşım

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, kişisel sosyal medya hesabından Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Nava, “Sayın Hüseyin Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamındaki potansiyel proje ve girişimlerin yanı sıra AB tarafından finanse edilen mevcut girişimler için en iyi etkinin nasıl sağlanacağı konusunda yapıcı tartışmalar yaptık” ifadelerini yazdı.

Bu görüşmenin Nava gibi önemli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ciddi bir önem taşıdığı kaydedildi.

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