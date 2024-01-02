Navaho yerlilerinden NASA'ya Ay çağrısı

Navaho Ulusu'na göre NASA ve özel uzay şirketleri, ocaktaki Ay görevinin bir parçası olarak Ay'a insan kalıntıları götürme planlarıyla ilgili kabile uluslarına danışmadı.

Navaho Ulusu Başkanı Buu Nygren, NASA'ya gönderdiği mektupta yetkililerden, uzayda defin işlemleri gerçekleştiren Celestis ve Elysium Space'in yüklerini taşıyacak olan özel uzay şirketi Astrobotic'in Peregrine ay aracının 8 Ocak'ta planlanan fırlatılışını ertelemelerini istedi.

Native News Online'ın haberine göre Başkan Nygren yetkililere gönderdiği mektupta, "Ay'ın bizimki de dahil olmak üzere pek çok yerel kültürde kutsal bir konuma sahip olduğunu vurgulamak çok önemli" dedi.

Biz onu manevi mirasımızın bir parçası, hürmet ve saygı nesnesi olarak görüyoruz. Başka herhangi bir yerde atık diye algılanabilecek insan kalıntılarının ve diğer malzemelerin Ay'a bırakılması, bu kutsal alana saygısızlık etmekle eşdeğerdir.

1998'de NASA'nın gezegen bilimci Eugene Shoemaker'ın kalıntılarını Ay'a bırakması kabilenin eleştirilerine neden olmuştu

Eski Navaho Ulusu Başkanı Albert o dönemde NASA'ya yazdığı mektupta "Navaho geleneklerine ve anlatılarına göre Ay kutsaldır ve yaşam döngülerini düzenler" dedi.

Oraya böyle bir şey göndermek kutsala saygısızlıktır.

Olayın ardından uzay ajansı gelecekte bu tür kararlarda kabilelere danışacağını söylemişti.

Başkan Nygren'in mektubunda, Ay'a insan kalıntıları götürme planlarının devam etmesinin, Biden yönetimi tarafından imzalanan da dahil kabileye danışmalarına ilişkin çok sayıda kararnameyi ihlal ettiğini söyledi.

The Independent yorum için NASA, Celestis, Elysium ve Astrobotic'le temasa geçti fakat henüz yanıt alamadı.

Peregrine Ay aracı 8 Ocak'a fırlatılacak ve şubatta özel bir şirketi tarafından yapılan ilk Ay'a inişi gerçekleştirmeyi deneyecek.

Astrobotic CEO'su John Thornton fırlatma öncesinde şirketten yaptığı açıklamada, "Ay endüstrisini takip ediyorsanız, Ay'ın yüzeyine iniş yapmanın inanılmaz derecede zor olduğunu biliyorsunuzdur. Bununla birlikte, ekibimiz uçuş incelemeleri, uzay aracı testleri ve büyük donanım entegrasyonları sırasında sürekli olarak beklentileri aştı ve inanılmaz bir ustalık sergiledi" dedi.

Independent Türkçe