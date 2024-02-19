Navalni’nin eşi, 9 dakikalık video ile seslendi: 'Kocamı Putin öldürdü'

16 Şubat’ta kaldığı cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalni’nin ani ölümünün ardındaki sis perdesi henüz aralanamadı. Kremlin’in konuya yönelik sessizliğinin ardından birçok iddia manşetlere taşındı. Navalni’nin cansız bedeninin ise nerede olduğuna dair belirsizlik sürüyor. Bir kez daha Vladimir Putin'i suçlayan Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, yayımladığı 9 dakikalık video mesajında, “Kocamı Vladimir Putin öldürdü" dedi.

Eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sorumlu tuttu ve Rus halkına mücadelesinde onun yanında olmaları için çağrıda bulundu.

Paylaştığı 9 dakikalık videoda Navalyana, Putin'in kocasını öldürdüğünü iddia etti ve bunu yaparak kendisini eşinden ve iki çocuğunu da babalarından kopardığını söyledi.

"Vladimir Putin kocamı öldürdü" diyen Navalni’nin eşi, "Putin, Aleksey’i öldürerek benim, kalbimin ve ruhumun yarısını öldürdü." ifadelerini kullandı.

"Ama diğer yarısı hâlâ bende ve bana vazgeçmeye hakkım olmadığını söylüyor… Navalni'nin çalışmalarına ve ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğim."

Navalyana , özgür bir Rusya için mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Sizden öfkemi paylaşmanızı istiyorum” dedi ve bu mücadelesinde Rus halkına kendisinin yanında olmaları için çağrıda bulundu.

47 yaşında kaldığı ücra cezaevinde hayatını kaybeden Navalni'nin yürüyüş yaptıktan hemen sonra kendisini iyi hissetmediği açıklanmış; annesine ise oğlunun ölüm nedeni “ani ölüm sendromu” olarak belirtilmişti.